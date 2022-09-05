«Лоскуты штанов на соплях висят»: Клава Кока в костюме-рванине вышла на сцену без исподнего

Клава Кока в своем микроблоге показала необычный костюмчик-рванину, в котором она выступала на сцене. Многие поклонники тут же пошутили, что по внешнему виду поп-дивы и лоскутам, которые остались от штанов, может показаться, что на артистку напала свора собак.
Поверх блестящего топа-бра Клава Кока накинула жакетик с дутыми рукавами от зимней куртки. При этом фанаты догадались, что на сцене певица отжигала без белья. Под такие штанишки исподнее просто не надеть.
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Клава Кока щегольнула в Сочи в стильной одежке. Фото: личный архив
«За последние пару недель дала девять крутейших концертов от Сочи до Владивостока, организм чуть не выдержал, спасибо всем за поддержку и за эти невероятные встречи! Беру два выходных. С 8-го числа все концерты в силе, ну и, конечно, я безумно жду всех вас на своем большом стадионном шоу 23 октября в «ЦСКА-арене»! Кстати, билеты в танц-фан-зону тоже уже раскупили! Но пока еще есть трибуны. А я пока на боковую, целую», — похвасталась Кока.
«А что, у портного ткани больше не было?», «Ну и наряд! Чем страшнее, тем лучше», «Бомж и то больше прикрыт», «Все на проветривании?», «Лоскуты штанов на соплях висят», «Заштопайте ей брючки, одно продувание», — шутили фолловеры.