«Лоскуты штанов на соплях висят»: Клава Кока в костюме-рванине вышла на сцену без исподнего

Клава Кока в своем микроблоге показала необычный костюмчик-рванину, в котором она выступала на сцене. Многие поклонники тут же пошутили, что по внешнему виду поп-дивы и лоскутам, которые остались от штанов, может показаться, что на артистку напала свора собак.

Поверх блестящего топа-бра Клава Кока накинула жакетик с дутыми рукавами от зимней куртки. При этом фанаты догадались, что на сцене певица отжигала без белья. Под такие штанишки исподнее просто не надеть.

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