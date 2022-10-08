Лоскутки на нитках: Валя Карнавал в полумраке явила свои прелести в откровенном одеянии

Звезда Интернета, певиц аи блогер Валя Карнавал, настоящее имя которой – Валентина Карнаухова, все чаще стала выходить на связь во «ВКонтакте». Туда красотка перебралась, как и все, еще весной, но лишь с недавних пор начала проявлять активность.

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На этот раз Валя опубликовала несколько кадров своей завораживающей фотосессии. Красотка позировала себе в полумраке, освещая экраном от смартфона лицо. Но и своей главное достоинство – пышное декольте – красотка не забыла продемонстрировать.

Нарядившись в топ, больше похожий на лоскутки на тонюсеньких нитках, Карнавал явила в кадре красоты своей фигуры. Подписчикам ничего не оставалось, кроме как вздыхать и сыпать комплиментами в комментариях.