Лопырева вышла в свет с Булатовым после слухов о расставании

Модель Виктория Лопырева пришла на премьеру фильма «Кто там?» вместе со своим мужем бизнесменом Игорем Булатовым. Таким образом, она положила конец слухам об их расставании.
Виктория Лопырева и Игорь Булатов. Фото: Борис Кудрявов/ «Экспресс газета»
Отметим, что последнее время Лопырева много времени проводила в Дубае. Однако недавно вместе с семьей она перебралась в Москву.
Заметим, что сын Лопыревой Марк-Лео теперь ходит в один из московских детских садов, сообщает kp.ru.
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Напомним, что в фильме «Кто там?» главные роли сыграли Владимир Машков, Кирилл Кяро, Александра Бортич, Тихон Жизневский, Александр Самойленко, Александр Обласов, Яна Сексте. В широкий прокат картина выходит с 15 сентября.