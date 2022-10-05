Лопырева показала модный осенний look своего сына Марка Лионеля

Фанаты модели закидали трехлетнего симпатягу лайками.
Виктория Лопырева

Виктория Лопырева. Фото: соцсети

Трехлетний сын модели Виктории Лопыревой имеет все шансы стать таким же стильным, как его мама. Судя по новому осеннему наряду мальчика, Виктория уже занята тем, что прививает малышу хороший вкус в одежде.

На видео, которое модель опубликовала во вторник в социальной сети, трехлетний Марк Лионель Булатов меняет веселенькую пижаму с пингвином на стильный look, состоящий из серой футболки, черной джинсовой куртки и светлых закатанных джинсов.

Все это, а также букет из кленовых листьев и очаровательная улыбка малыша сразили подписчиков Виктории наповал.

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«Милашка», «классный малыш», «такой сладкий», «очень красивый мальчик»: поклонники забросали Марка Лео комплиментами и поставили уже 27 тысяч лайков. Сама Лопырева поинтересовалась у поклонников, а не пора ли ей завести сыну отдельную страничку в соцсети?
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