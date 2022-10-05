Лопырева показала модный осенний look своего сына Марка Лионеля

Трехлетний сын модели Виктории Лопыревой имеет все шансы стать таким же стильным, как его мама. Судя по новому осеннему наряду мальчика, Виктория уже занята тем, что прививает малышу хороший вкус в одежде.

На видео, которое модель опубликовала во вторник в социальной сети, трехлетний Марк Лионель Булатов меняет веселенькую пижаму с пингвином на стильный look, состоящий из серой футболки, черной джинсовой куртки и светлых закатанных джинсов.

Все это, а также букет из кленовых листьев и очаровательная улыбка малыша сразили подписчиков Виктории наповал.

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