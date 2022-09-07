Лопырева показала, как нужно носить купальник, чтобы ноги казались длиннее, а бедра сочнее (фото)

Виктория Лопырева, как и многие россияне, любит отдыхать Турции. Модель в свои 39 лет по-прежнему в форме, обладает роскошной фигурой с тонкой талией и округлыми бедрами.

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И, конечно же, знаменитая блондинка умеет позировать, подавая свое тело в максимально выгодном свете.

В своем телеграме Виктория Лопырева показала на фото, как запечатлеться в купальнике в максимально выгодном свете. Виктория Лопырева примерила модель с завышенной линией бедер, чтобы ноги казались длиннее, а приятные округлости еще аппетитнее.

Безусловно фолловеры могут взять эту модель и позу на заметку для своих впечатляющих селфи в соцсетях.