«Ломка от сытой жизни пройдет»: Галкина потроллили за маленькие залы

Юморист отправился в Австралию.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: соцсети

С начала лета оскандалившийся Максим Галкин путешествует с гастролями по разным странам. Сначала он выступал в Израиле, после – в Прибалтике и Европе. А теперь направился в Австралию.

Кадрами с выступления в Сиднее он поделился в своей соцсети. Многие пользователи отметили, что залы юморист стал собирать совсем маленькие.

«Да уж! Не к таким залам привык Максим! Но... Как говорится, на безрыбье... ну ничего! Скоро ломка от сытой российской жизни пройдет и на жизнь будет хватать минимум», - написала подписчица юмориста Лилия Тарасова.

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Напомним, после Австралии Галкин отправится в Новую Зеландию.

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