«Ломка от сытой жизни пройдет»: Галкина потроллили за маленькие залы

С начала лета оскандалившийся Максим Галкин путешествует с гастролями по разным странам. Сначала он выступал в Израиле, после – в Прибалтике и Европе. А теперь направился в Австралию.

Кадрами с выступления в Сиднее он поделился в своей соцсети. Многие пользователи отметили, что залы юморист стал собирать совсем маленькие.