«Ломка от сытой жизни пройдет»: Галкина потроллили за маленькие залы

С начала лета оскандалившийся Максим Галкин путешествует с гастролями по разным странам. Сначала он выступал в Израиле, после – в Прибалтике и Европе. А теперь направился в Австралию.
Кадрами с выступления в Сиднее он поделился в своей соцсети. Многие пользователи отметили, что залы юморист стал собирать совсем маленькие.
«Да уж! Не к таким залам привык Максим! Но... Как говорится, на безрыбье... ну ничего! Скоро ломка от сытой российской жизни пройдет и на жизнь будет хватать минимум», - написала подписчица юмориста Лилия Тарасова.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, после Австралии Галкин отправится в Новую Зеландию.