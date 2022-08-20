Лолита запросила в личном райдере личный вагон в поезде

У звезд шоу-бизнеса примерно одинаковые требования к условиям передвижения. В основном, артисты передвигаются на самолетах в бизнес-классах. Ожидают рейсы в VIP-залах. Но есть исключения.

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Например, Лолита Милявская боится летать, поэтому ездит на гастроли в поезде. И чтобы к ней не подселили надоедливых соседей, артистка требует, чтобы организаторы предоставили ей вагон целиком.