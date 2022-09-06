Лолита в купальнике на огороде показала свои прелести: одна «огромная» и две «отвисшие»

Певица Лолита Милявская вырвалась в Болгарию на дачу, чтобы навестить свою дочку и маму. Также артистка решила привести в порядок свой огород.

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Для этой цели Лолита привезла из России бензопилу, она не скрыла, что ее домашние посчитали этот поступок безумным. Но звезда настолько в восторге от того, как она лихо срезает сорняки и кусты, что оказалась готова к трудностям на таможне и критике родни.