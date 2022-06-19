Лолита прошлась в купальнике по саду в Болгарии, демонстрируя итог земледельческих работ

Певица Лолита Милявская в настоящий момент пребывает на своей даче в Болгарии. Сюда же она отвезла своих маму и дочь, которых недавно вывезла из Украины.

Звезда сама предпочитает ухаживать за своим садом, аргументируя тем, что людям нужно платить. Прогуливаясь в купальнике по своему имению, она записала видео для своих соцсетей, в котором рассказала, что сэкономила на этот раз 200 долларов.

Правда из-за этого у нее обломались ногти на руках и ногах, кроме того она натерла пальцы секатором, которым подрезала кусты.

«Я подумала, я не просто зарабатывала, у меня это NFT!» - сказала Лолита.