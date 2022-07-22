Лолита после своего падения заявила, что «излечит» людей от Блиновской

Певица Лолита на концерте в Санкт-Петербурге, нахваливая свою музыку, хорошенько пропесочила главную марафонщицу страны Елену Блиновскую. Коуч, напомним, обещает людям, что их жизнь изменится к лучшему после ее марафонов. Естественно, стоит это немалых денег.

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Лолита заявила со сцены, что поняла, почему публика так охотно ходит к ней на концерты. По ее словам, у нее есть волшебная мантра, которая якобы «изгоняет весь негатив».

«Я сейчас прям чувствую себя некой Блиновской. Кто знает, кто такая Блиновская? Кто из вас попал уже на это? Ну ничего, вы пришли ко мне излечиться. Можно было не посещать никаких курсов, а спеть эту мантру. Вы почувствуете сразу облегчение. Поэтому, чтобы не попадать на всякие тренинги, помните старуху Милявскую», — неожиданно пустилась в критику Милявская.

Отметим, что ранее Лолита Милявская упала прямо во время концерта, поэтому на сцене в Питере она появилась без каблуков.

Мы также сообщали, что Елена Блиновская вышла в третий раз замуж за своего же мужа, с которым она родила 4 детей.

Источник: spb.kp.ru.