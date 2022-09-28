Лолита Милявская: «Я потеряла пять товарищей, все покинули эту Землю»

Певица Лолита Милявская в телеграм-канале сделала заявление о своих недавних утратах.

«За последнее время я потеряла 5 товарищей. Все покинули эту Землю. Часть из них не справилась именно с состоянием паники. Это не касается Бори Моисеева, который духом был сильнее многих, кого я знала. У каждого свой фронт работ, как бы это ни звучало», - написала Лолита Милявская.

Этим певица решила объяснить, почему не будет отменять концерты. Звезда призвала поклонников не поддаваться панике. Свои выступления и выступления ее коллег по щоу-бизнесу Лолита Милявская назвала практически психотерапевтическими сеансами, после которых будет хотеться жить в течение 4-5 дней.

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