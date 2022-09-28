Лолита Милявская отказалась отменять концерты

Певица Лолита Милявская разместила в телеграм-канале видеообращение, в котором заявила, что не поступит по примеру своих коллег, отменивших концерты.

Лолита Милявская, которая сейчас находится на гастролях в Иваново, заявила, что продолжит выступать.