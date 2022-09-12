Лолита Милявская кратко отреагировала на запрет россиянам посещать Европу

Как заметила Лолита, она почти перестала в последние годы петь за рубежом. Перелеты за границу даются ей непросто. По словам исполнительницы, если думать о невозможности въезда за рубеж, то можно угробить все оставшееся здоровье, сообщает kp.ru.

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Напомним, что у Лолиты есть недвижимость в Болгарии. Она нередко посещает эту страну, где проводит свободные от работы дни в обществе родных людей.