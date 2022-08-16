«Лобода согревает в холода»: Шахназаров рассказал о концерте певицы в порту

Журналист Михаил Шахназаров в шоу «Полный абзац» рассказал о концерте певицы Светланы Лободы в Латвии.
«Лобода, Лобода — согревает в холода. Рассказываю про ее рижский концерт. У меня друг туда поехал. Он познакомился с украинской девушкой, молодой Оксаной. Светка выступала в порту. Сцену собрали из металлолома. Друг пошел в ВИП-ложу. Отдал 65 евро. А за девушку он заплатил половину. Светлана — щедрейший человек».
По словам Шахназарова, весь стол в ВИП-зоне был «засран чайками». «Бармен плавился от жары и ничего не хотел делать. Светка задержалась на час. Давали интервью, по всей видимости. Вся в жевто-блокитном вышла на сцену. Силикон такой кругом. И друг стал заказывать виски. Не мог трезвым смотреть. И друг так и не понял, что он там делал. В итоге друг отправил подругу в Юрмалу, а сам поехал дальше. Ничего у него с этой девушкой не получилось», — заметил Шахназаров.
Напомним, что Светлана Лобода не раз негативно высказывалась о России. Она заявила, что больше ее ноги в России не будет.