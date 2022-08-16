«Лобода согревает в холода»: Шахназаров рассказал о концерте певицы в порту

По словам Шахназарова, весь стол в ВИП-зоне был «засран чайками». «Бармен плавился от жары и ничего не хотел делать. Светка задержалась на час. Давали интервью, по всей видимости. Вся в жевто-блокитном вышла на сцену. Силикон такой кругом. И друг стал заказывать виски. Не мог трезвым смотреть. И друг так и не понял, что он там делал. В итоге друг отправил подругу в Юрмалу, а сам поехал дальше. Ничего у него с этой девушкой не получилось», — заметил Шахназаров.

Напомним, что Светлана Лобода не раз негативно высказывалась о России. Она заявила, что больше ее ноги в России не будет.