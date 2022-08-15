Лобода раньше притягивала олигархов, а сейчас чудаков: над певицей посмеялся известный журналист

Светлана Лобода планировала триумфально вернуться на большую сцену, дав концерт в Риге. Однако ее выступление удивило многих.

Шоу состоялось не в концертном зале или на стадионе, а на улице — в порту. Да и народу пришло послушать Лободу немного.

«Лобода спела в рижском порту. Убийц свободного времени нашлось немного. А вот забавных персонажей было хоть отбавляй. Можно смело поздравить Светлану со вступлением в эскадрилью сбитых летчиков», — написал в личном блоге журналист Михаил Шахназаров.