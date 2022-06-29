Лобода переписала свою российскую недвижимость на охранника, сделав его миллионером

Светлана Лобода начала потихоньку подчищать российские активы. Правда, не прощаясь с ними окончательно. Но, как говорится, береженого Бог бережет.

Выяснилось, что певица в настоящий момент переписала свою московскую недвижимость на своего охранника Гаджимурата Абдулаева. Именно он в марте организовал транспортировку автомобилей певицы в Белоруссию.

Сделала это звезда, опасаясь возможности ареста имущества. Так что теперь ее доверенное лицо — настоящий миллионер, ведь каждый квадратный метр знаменитости — элитный.

Светлана Лобода, работая на территории РФ, стала владелицей дома в окрестностях подмосковного Красногорска стоимостью примерно 70 миллионов рублей. По данным КП, подарил ей особняк один из влиятельных российских бизнесменов. Этот коттедж располагается по соседству с домами Стаса Михайлова и Ани Лорак.

Кроме того, у Лободы имеется трехкомнатная квартира в Москве, она перешла к ней по наследству от бабушки. Судьба этих «квадратов» точно не известна. Однако в собственности Лободы ее тоже нет. Все жилье артистка переоформила дистанционно, уже после отъезда из страны. А вот аренду помещения, где хранится оборудование и инструменты, Светлана продлила. Видимо, все-таки есть мысль вернуться в Москву.

Источник: КП, Telegram-канал second_oldest.

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