Лобода ответила на вопрос, приедет ли в Россию выступать за «атомные» деньги

По словам Лободы, в России частные вечеринки идут полным ходом, но она к ним отношения не имеет. «Вначале мне предлагали выступать в России. Сейчас видят мою позицию. Только безумный человек предложит мне выступать в России», — заявила Лобода.

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Ранее Светлана Лобода заявила, что больше не появится в России. Она уже не раз позволяла себе негативные высказывания о нашей стране.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.