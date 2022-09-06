Лобода ответила на вопрос, приедет ли в Россию выступать за «атомные» деньги

Певица Светлана Лобода в интервью с Екатериной Гордеевой* ответила на вопрос ведущей, поедет ли в Россию выступать за «атомные» деньги.
«Конечно, нет. У меня в начале этого года был расписан тур по городам России. В Минске концерт должен был быть, но 25 февраля я отменила все гастроли по России. Я вернула все деньги. За все корпоративы вернула деньги».
По словам Лободы, в России частные вечеринки идут полным ходом, но она к ним отношения не имеет. «Вначале мне предлагали выступать в России. Сейчас видят мою позицию. Только безумный человек предложит мне выступать в России», — заявила Лобода.
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Ранее Светлана Лобода заявила, что больше не появится в России. Она уже не раз позволяла себе негативные высказывания о нашей стране.
* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.