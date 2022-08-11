Лобода оправдалась за срыв концерта в Эстонии

Европа встретила певицу не так, как та ожидала.
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Украинская певица Светлана Лобода громко объявила, что в Россию больше никогда не приедет. Так называемая певица решила поехать на гастроли по Европе, однако там ее встретили не так, как она планировала.

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На 12 августа Лобода запланировала выступление в столице Эстонии Таллине. Билеты на мероприятие уже распродали, однако в самый последний момент его отменили.

«Наш концерт в Таллине, который попал под ковидные ограничения, но должен был пройти 12 августа в MJ Club, отменен в связи с невозможностью осуществления технического райдера», — отметила артистка.

Выступление перенесли на октябрь. Однако далеко не факт, что пандемия к этому времени закончится.

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