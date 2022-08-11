Лобода оправдалась за срыв концерта в Эстонии

Украинская певица Светлана Лобода громко объявила, что в Россию больше никогда не приедет. Так называемая певица решила поехать на гастроли по Европе, однако там ее встретили не так, как она планировала.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

На 12 августа Лобода запланировала выступление в столице Эстонии Таллине. Билеты на мероприятие уже распродали, однако в самый последний момент его отменили.