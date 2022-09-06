Лобода объяснила, почему говорит на русском

Как отметила Лобода, она продолжит говорить на русском языке. «Русский язык не принадлежит русской власти. Это язык, на котором я говорю всю свою жизнь», — заявила она.

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Ранее Светлана Лобода заявила, что больше не появится в России. Она уже не раз позволяла себе негативные высказывания о нашей стране.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.