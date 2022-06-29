Лобода из-за режима экономии перебралась из люксового особняка в отель

Светлана Лобода, потеряв многомиллионную аудиторию в России и «жирные» корпоративы вынуждена экономить на своем комфорте, пишет КП.

По данным издания, раньше Светлана Лобода зарабатывала в России по 100 тысяч евро за один корпоратив. И готова была сейчас работать на наших олигархов дальше, но охотников пока не нашлось. Поэтому знаменитость промышляет так, как может.

Недавно, к примеру, слетала в Ереван на частную вечеринку, выйдя к публике в простом брючном комплекте, без бэк-вокала и подтанцовки. Свой музыкальный коллектив, Светлана, к слову, распустила, чтобы не выплачивать им гонорары.

Кроме того, Лобода первое время после отъезда из страны жила в роскошном особняке в Дубае, а теперь просто снимает номер в гостинице.

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