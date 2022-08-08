Лобода и Барских в тандеме отыграли на частном корпоративе богатой пары в США

По словам Жигаловой, звезды пели свои хиты на русском языке. Она напомнила, что Лобода и Барских заработали себе имя и состояние именно в России. При этом их хиты на мове не пользуются популярностью. Веселят они сейчас народ в Америке под «Твои глаза» и «Туманы».

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Напомним, что Светлана Лобода недавно заявила о невозможности в будущем жить и выступать в России. Макс Барских также навсегда прервал отношения с нашей страной.