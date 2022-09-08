«Лоб себе разобьет»: Троицкий рассказал, при каких условиях Галкина простят в России

Журналист Артемий Троицкий в программе «И грянул Грэм» заявил, что россияне могут простить юмориста Максима Галкина только при одном условии.
«Если Максим Галкин вернется в Российскую Федерацию и встанет как Родион Раскольников на колени, поцелует землю русскую и скажет: «Я был не прав». То есть, если он покается и при этом, желательно, лоб себе разобьет, то в этом случае Максима Галкина великодушно простят».
При этом Троицкий считает, что Галкин — умный парень и прекрасный муж Пугачевой. На такое он никогда не пойдет. Троицкий не знает, как будут складываться отношения внутри семьи юмориста. Он не ожидал, что все приобретет такой оборот и «главными действующими лицами этих событий окажутся два маленьких ребенка».
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Напомним, что Максим Галкин не раз уже делал противоречивые заявления. В Россию в ближайшее время он возвращаться не собирается.