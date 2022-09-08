«Лоб себе разобьет»: Троицкий рассказал, при каких условиях Галкина простят в России

При этом Троицкий считает, что Галкин — умный парень и прекрасный муж Пугачевой. На такое он никогда не пойдет. Троицкий не знает, как будут складываться отношения внутри семьи юмориста. Он не ожидал, что все приобретет такой оборот и «главными действующими лицами этих событий окажутся два маленьких ребенка».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Максим Галкин не раз уже делал противоречивые заявления. В Россию в ближайшее время он возвращаться не собирается.