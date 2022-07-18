Лизу Арзамасову осудили за рискованный прыжок с высоты семьдесят метров в ущелье

Между тем, далеко не все подписчики Лизы Арзамасовой поддержали ее порыв. Многие нашли прыжок безрассудством. Лизе Арзамасовой досталось от поклонников за поступок, Илье Авербуху прилетело за восхищение им.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».