Лизу Арзамасову осудили за рискованный прыжок с высоты семьдесят метров в ущелье

Актриса и молодая мама Лиза Арзамасова начала позиционировать себя как любительницу экстрима.
Звезда отправилась в Сочинский скай-парк и смело прыгнула с высоты семьдесят метров в пропасть.
Полет Лиза Арзамасова посвятила мужу Илье Авербуху. Тот посмотрел видео в микроблоге молодой жены и пришел в восхищение.
«В восхищении. Сила!» — прокомментировал он поступок отважной Лизы Арзамасовой.
Между тем, далеко не все подписчики Лизы Арзамасовой поддержали ее порыв. Многие нашли прыжок безрассудством. Лизе Арзамасовой досталось от поклонников за поступок, Илье Авербуху прилетело за восхищение им.
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«Чем восхищаешься? У вас ребенок маленький! Хорошо, что хорошо закончилось. А у моей знакомой сын погиб», «Экстрим этот не одобряю», «Очень безответственно, ради видео рисковать, имея ребенка маленького. Для чего?» — вопрошали в Сети.