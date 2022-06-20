«Лиза с Гарри, небось, скучают!»: чеченский внук Пугачевой укатил во Францию вместо бабушкиной виллы

Внук Аллы Пугачевой — 24-летний Дени Байсаров — вслед за своей именитой бабушкой уехал за границу. Сын Кристины Орбакайте проводит каникулы во Франции. И это при том, что Примадонна с семьей обосновалась в Израиле. Именитая чета поселилась на вилле с бассейном, которую им любезно предоставил старший брат шоумена Максима Галкина — Дмитрий.

Несмотря на то что певица живет в Израиле уже четвертый месяц, ее внуки не спешат навестить звездную бабушку. Вот и Дени Байсаров предпочел отдых во Франции семейным посиделкам на вилле с Примадонной. При том, что восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза, скорее всего, успели соскучиться по Дени. Они очень дружны. Байсаров-младший — частый гость в подмосковном особняке своей бабушки в деревне Грязь. Так, Максим Галкин снимал на видео, как двойняшки встречали Дени в особняке с плясками и песнями, радуясь его приезду.

Вполне возможно, что после отдыха во Франции внук Примадонны навестит свою именитую бабушку и заодно привезет подарки для двойняшек. Даже Никита Пресняков упоминал, что Гарри и Лиза очень привязаны к его младшему брату и путают его с Дени, когда он приезжает к бабушке.