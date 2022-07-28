Лиза ростом скоро Гарри перегонит: Галкин показал подросших двойняшек на прогулке по Юрмале

Семейство Аллы Пугачевой и Максима Галкина несколько месяцев живет за границей. Сначала Израиль, теперь Латвия – отдых артистов затянулся. Вместе с ними путешествуют и восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза.

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На новых кадрах, которые показал в Сети глава семейства, Лиза и Гарри гуляли вместе с мамой по улице. Дочка Пугачевой уже так заметно вытянулась, что догнала своего брата Гарри ростом. Двойняшки совсем повзрослели и уже не держат маму за ручку, как это было раньше.

Кстати, семейство, по слухам, собирается эмигрировать в США. И сейчас занимается продажей своего имущества. Якобы, за замок Галкин и Пугачева просят уже не миллиард, а 700 миллионов рублей.