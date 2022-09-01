«Лиза и Гарри готовы к новому учебному году»: Пугачева отвела детей на линейку в гимназию

Как заявила Пугачева, Лиза и Гарри в последнее время увлечены шахматами. «Они занимаются шахматами. Но сильно утруждать себя не надо. Это очень плохо», — заявила Пугачева, слова которой приводит Super.ru.

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Напомним, что Алла Пугачева с детьми несколько дней назад приехала в Россию. А вот ее муж Максим Галкин находится с концертами в Австралии.