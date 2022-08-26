Лиза Арзамасова в просторной пижаме и тапочках развеселила публику в Санкт-Петербурге

Актриса Лиза Арзамасова успешно совмещает воспитание маленького сына Левы с самореализацией и карьерой на сцене и в кино.

Она практически не сидела в декрете с малышом. Сделав небольшую паузу в работе, Лиза Арзамасова вернулась к работе, а воспитание Левы доверила своей маме.

В эти дни Лиза Арзамасова находится на гастролях в Санкт-Петербурге со своим авторским спектаклем «ЧП».

Актриса выступала на сцене Санкт-Петербургского театра Комедии имени Акимова.