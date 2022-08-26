Лиза Арзамасова в просторной пижаме и тапочках развеселила публику в Санкт-Петербурге

Актриса Лиза Арзамасова предстала в неожиданном виде перед поклонниками.
Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова. Фото: соцсети

Актриса Лиза Арзамасова успешно совмещает воспитание маленького сына Левы с самореализацией и карьерой на сцене и в кино.

Она практически не сидела в декрете с малышом. Сделав небольшую паузу в работе, Лиза Арзамасова вернулась к работе, а воспитание Левы доверила своей маме.

В эти дни Лиза Арзамасова находится на гастролях в Санкт-Петербурге со своим авторским спектаклем «ЧП». 

Актриса выступала на сцене Санкт-Петербургского театра Комедии имени Акимова.

Действие спектакля разворачивается в спальне. На сцене стоит огромная кровать, на которой и происходят основные события постановки.

Сама же Лиза Арзамасова на сцене появляется в просторной пижаме, домашних тапочках и с повязкой на глазах. 

Лиза Арзамасова в пижаме. Фото: соцсети

Зрители с восторгом реагировали на спектакль Лизы Арзамасовой и делились впечатлениями о ее игре в микроблогах, признаваясь, что это было очень смешно и весело.

«Спасибо, что были со мной», — поблагодарила поклонников Лиза Арзамасова.

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