Лиза Арзамасова в присборенном на талии сарафане, босая, побегала по траве

Вместе с мужем постановщиком ледовых шоу Ильей Авербухом 27-летняя Лиза Арзамасова воспитывает сынишку Левушку. Малышу десять месяцев. Однако его звездная мама успела привести себя в дородовую форму, сбросив лишний вес. На личной страничке микроблога Елизавета поделилась свежим летним снимком, босиком побегав по траве.
При этом актриса облачилась в голубой сарафан с присборенной на талии резинкой тканью. Подняв руки к облакам, Арзамасова показалась поклонникам статуэткой. Настолько хрупкой она выглядела.
Лиза Арзамасова в сарафане с поясом на талии сделала акцент на стройности. Фото: личный архив
«Оно началось. Жаркое лето в Москве. С утра босиком по прохладной еще траве, а через час — по знойным московским дорогам. Мчу в «сити» записывать «Костика». Заказали аудиокнигу «Костик из Солнечного переулка». Главное, что у Костика будет мой голос.
Пишу трудно, путаю слова, так как помню наизусть все варианты текста при написании, так что читаю одно, вслух говорю другое. А может быть, это жара?? Или приятное волнение от возможности еще и так с вами поговорить», — отметила Лиза.
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