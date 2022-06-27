Лиза Арзамасова в присборенном на талии сарафане, босая, побегала по траве

Вместе с мужем постановщиком ледовых шоу Ильей Авербухом 27-летняя Лиза Арзамасова воспитывает сынишку Левушку. Малышу десять месяцев. Однако его звездная мама успела привести себя в дородовую форму, сбросив лишний вес. На личной страничке микроблога Елизавета поделилась свежим летним снимком, босиком побегав по траве.

При этом актриса облачилась в голубой сарафан с присборенной на талии резинкой тканью. Подняв руки к облакам, Арзамасова показалась поклонникам статуэткой. Настолько хрупкой она выглядела.