Лия Ахеджакова собралась уезжать из России

Лия Ахеджакова сообщила о своем отъезде из России. Правда всего лишь на гастроли. Спектакль «Мой внук Вениамин», в котором она играет главную роль увидят жители Израиля.

«На гастроли со спектаклем поедем в октябре. А что, в этой новости есть что-то опасное или компрометирующее? Но, может, меня театр еще не отпустит, в это время будут спектакли, я еще не знаю. Сейчас столько дерьма вокруг меня, вокруг театра» - рассказала Ахеджакова «Абзацу».

По плану Ахеджакова с коллегами посетят Тель-Авив, Ашдод, Хайфу и Кармиэль. Постановка по пьесе Людмилы Улицкой – история властной и деспотичной семидесятилетней женщины, которая пытается женить сына на «проверенной» наследнице.