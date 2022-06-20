Литвинова вслед за Васильевой призналась, что ради работы ублажала начальников

Актриса Татьяна Васильева не так давно на шоу «Эмпатия Манучи» призналась на всю страну, что не раз позволяла режиссерам многое ради того, чтобы они дали ей роль.

Она заявила, что в кино- и театральном мире это творится повсеместно. Дескать, артистки либо продвигаются по службе и имеют возможность показать свой талант, либо прозябают в безвестности.

Кроме того, актриса Елена Проклова ошарашила народ признаниями о том, что к ней режиссеры приставали буквально с детства.

А теперь раскрыл тайны Ренаты Литвиновой Максим Галкин. На концерте в Израиле он пересказал диалог с артисткой, опешив от внимания некой певицы, ухватившей его за ягодицу.

В ответ звезда призналась, что ей не раз приходилось щупать режиссеров за их пятые точки, чтобы они давали ей работу. В частности, если верить Галкину, к ней обращался с этой просьбой Никита Михалков.