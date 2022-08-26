Литвинова тепло обратилась к Земфире в день рождения

Актриса Рената Литвинова тепло обратилась к певице Земфире в день ее рождения, который та отмечает 26 августа. Звезды сейчас вместе живут в Париже, куда поспешили перебраться весной на фоне известных событий.

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В своем Telegram-канале Литвинова опубликовала фотографию, на которой позирует вместе с именинницей.

«С днем рождения, любимая Певица! Земфира!» — обратилась звезда к звезде.

Земфире исполнилось 46 лет. Они с Литвиновой давно и тесно дружат, отчего ходят слухи о нетрадиционной ориентации обеих звезд.