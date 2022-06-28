Литвинова пожаловалась на предательство после отъезда в Париж

Рената Литвинова весной этого года улетела в Париж, где у нее в собственности есть квартира. Звезда рассказала фолловерам, что проходит некое лечение в Европе, и даже прислала справку в театр об этом, гастроли пришлось отменить.

Потихоньку звезда стала осваиваться в Европе, она уже приняла участие в съемках фильма, занялась созданием нового спектакля. При этом Рената Литвинова не скрывает, что душевное состояние у нее не самое лучшее, ведь в России у нее осталась мама. А сейчас, к тому же, она заговорила о предательстве, которое ей пришлось испытать.

«Моя жизнь — трактат о быстрой жизни. То, что случилось за мои пятьдесят, — не случалось и за 100 лет по плотности крушений, откатов, возвращений, отмен, вплоть до инквизиции, признаний, крахов, обнулений, воровства всех мастей (от материального и до бесконечности), кстати, предательств, огромного вранья величиной с мир, что урок мне тоже… Судьба догоняет в десять раз быстрее. Готовимся к новым», — написала Литвинова в своем телеграме.

Рената Литвинова также рассудила, что вранье вообще бы с удовольствием добавила в список смертных грехов.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также