«Лишняя хромосома у русских»: Андрей Макаревич опять оскорбил соотечественников

Музыкант Андрей Макаревич в беседе с Михаилом Шацем и его дочерью Софьей во время шоу на YouTube снова позволил себе грубые высказывания в адрес русских людей. Переехавший в Израиль артист поддержал тему об отсутствии изменений в стране наличием «лишней хромосомы».

«Все очень просто. Помнишь, нам объясняли, что у нас лишняя хромосома есть? Вот это она и работает!» — оскорбительно высказался Макаревич в ответ на размышления Софьи Шац.

Причем, сказанная Макаревичем фраза поразила даже Шаца, который не отличается во взглядах с собеседником.

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«У кого лишняя хромосома?!» — недоуменно спросил комик. «Ну конечно, у нас, у русских. На одну больше. Это кто-то сказал из самых главных!» - на полном серьезе заявил артист. Подобное высказывание - не первое в череде скандальных заявлений исполнителя. За это на него давно взъелись коллеги в стране.

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