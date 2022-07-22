«Лишний вес никого не красит»: о Бьянке раньше и сейчас — Лена Миро

Блогер Лена Миро увидела певицу Бьянку и удивилась, как певица поправилась в последние годы. «Лишний вес никого не красит», — написала она в своем ЖЖ.

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Акула пера считает, что это личный выбор каждого человека — толстеть или не толстеть, ведь, полагает она, каждый сам выбирает — есть ему или не есть много.

«Один и тот же человек, но как по-разному он выглядит», — сравнила Миро фотографии Бьянки разного времени.