Лишить заработка: Иосиф Пригожин предложил составить «черный список» звезд-предателей

Продюсер Иосиф Пригожин выступил с предложение создать «черный список» артистов, которые выступают с осуждениями действий российской армии. Музыкальный деятель уверен, что таких «предателей» нужно лишить возможности зарабатывать из госбюджета.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Пригожин уверен, что таким звездам не по пути с государством. А значит, пользоваться его финансовой поддержкой просто не имеют права.

«Они не должны иметь возможность пользоваться благами государства: имеются ввиду бюджетами. Естественно, на законных основаниях они могут пребывать в стране, иметь свое мнение, но экономическую базу с точки зрения зарабатывания денег с помощью государства, наверное было бы нелогично», - убежден Пригожин.

При этом, насчет коммерческих мероприятий – концертов, корпоративов – Пригожин не имеет ничего против, пишет сайт "ОСН".