«Лишить гражданства и выслать»: Запашный поддержал радикальные действия в отношении артистов, согласных с мнением Пугачевой

Известный дрессировщик Эдгард Запашный не оставил без внимания скандальное заявление Аллы Пугачевой, прозвучавшее накануне.
В телеграм-канале Эдгард Запашный сделал репост одного из блогеров, в котором тот предлагает не церемонится с теми, кто поддержал высказывание Аллы Пугачевой. Судя по всему, укротитель тигров Эдгард Запашный поддерживает радикальные методы против тех, кто поставил лайки под публикацией Аллы Борисовны в соцсети.
«Среди поддержавших Пугачеву, которая попросилась в иноагенты, актеры Данила Козловский и Кирилл Сафонов, Екатерина Одинцова, группа Little Big, Наталья Ветлицкая, бывшая жена Шнура, Матильда, Никита Ефремов и даже Валентин Юдашкин. Похоже, Алла собирает под свой флаг пятую колонну. Предлагаю всех лишить гражданства и выслать», — говорится в публикации в телеграм-канале, которую перепостил Эдгард Запашный.
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Напомним, Алла Пугачева накануне впервые высказала свое отношение к событиям, происходящим в мире, и попросила признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным*.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.