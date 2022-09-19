«Лишить гражданства и выслать»: Запашный поддержал радикальные действия в отношении артистов, согласных с мнением Пугачевой

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Напомним, Алла Пугачева накануне впервые высказала свое отношение к событиям, происходящим в мире, и попросила признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным*.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.