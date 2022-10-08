Лишился миллионов: писавший Пугачевой песни Резник взвыл от отчаяния после ее отъезда

Автор песен Аллы Пугачевой, поэт Илья Резник пострадал после отъезда Примадонны из страны и ее громких заявлений. Хиты артистки запретили на радио, из них множество были созданы Ильей Рахмиэлевичем в период пика карьеры певицы. И теперь он переживает, что скатится в нищету.

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Дело в том, что вместе с остановкой песен на радио прекратится и поступление авторских отчислений. Как рассказал сам поэт сайту Mk.ru, сумма внушительная – 1,5 млн рублей в квартал.