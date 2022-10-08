Лишился миллионов: писавший Пугачевой песни Резник взвыл от отчаяния после ее отъезда

Автор песен Аллы Пугачевой, поэт Илья Резник пострадал после отъезда Примадонны из страны и ее громких заявлений. Хиты артистки запретили на радио, из них множество были созданы Ильей Рахмиэлевичем в период пика карьеры певицы. И теперь он переживает, что скатится в нищету.
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Дело в том, что вместе с остановкой песен на радио прекратится и поступление авторских отчислений. Как рассказал сам поэт сайту Mk.ru, сумма внушительная – 1,5 млн рублей в квартал.
«Основные отчисления были как раз за Аллины песни. Из-за того, что их убрали из ротации, я буду получать теперь от 150 до 200 тысяч рублей в квартал», - переживает Резник.
Резник убежден, что песни уже давно принадлежат народу, а не Пугачевой, и должны звучать по радио, ведь люди их так любят. Потеряв в доходе, поэт собирается закрыть свои детские театры «Маленькая страна», а также выйти с протянутой рукой на Тверскую.