Лишила дара речи: Михалкова в одном свитшоте задрала его так, что засветила исподнее

Зато телеведущая не стала снимать головной убор.
Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова продолжает будоражить фанатов в Сети. На этот раз красотка продемонстрировала, что скрывает под объемным свитшотом, надев его на голое тело.

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Задрав повыше свитшот, Михалкова сверкнула исподним. При этом, звезда экрана осталась в головном уборе, чем вызвала шквал эмоций у фолловеров, оставивших под фотографией множество комплиментов.

«Божественная», «Красота!», «Юля, ты огонь!», «Выше надо кофту поднимать!», «Красивый живот», «Королева!», - пишут в комментариях.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

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