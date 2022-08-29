Лишила дара речи: Михалкова в одном свитшоте задрала его так, что засветила исподнее

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова продолжает будоражить фанатов в Сети. На этот раз красотка продемонстрировала, что скрывает под объемным свитшотом, надев его на голое тело.

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Задрав повыше свитшот, Михалкова сверкнула исподним. При этом, звезда экрана осталась в головном уборе, чем вызвала шквал эмоций у фолловеров, оставивших под фотографией множество комплиментов.