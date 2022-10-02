Лишила дара речи: 67-летняя Долина в силуэтном платье в пол козырнула фигурой «песочные часы» в Большом театре

На этот раз Долина отправилась в Большой театр. Для выхода в свет она выбрала силуэтное платье в пол расшитое пайетками и бисером. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. Певица козырнула фигурой «песочные часы», о которой многие только мечтают. Она также сделала макияж с акцентом на глаза и объемную укладку.

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