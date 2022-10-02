Лишила дара речи: 67-летняя Долина в силуэтном платье в пол козырнула фигурой «песочные часы» в Большом театре

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она успела завоевать любовь публики. Певица записывает дуэты с молодыми исполнителями, ездит на фестивали и обучает студентов. Недавно она отметила свое 67-летие. Артистка смогла похудеть за последнюю пару лет и сменила гардероб, кардинально преобразившись.
Теперь Лариса Александровна часто хвастается модными нарядами. Она носит броские жакеты и брюки, которые стройнят. Не боится певица носить шорты и короткие платья. Этой осенью она часто дает концерты, выбирает женственные луки.
На этот раз Долина отправилась в Большой театр. Для выхода в свет она выбрала силуэтное платье в пол расшитое пайетками и бисером. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. Певица козырнула фигурой «песочные часы», о которой многие только мечтают. Она также сделала макияж с акцентом на глаза и объемную укладку.
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Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
«Сегодня в Большом театре прошел грандиозный концерт, к которому мы готовились несколько лет, посвященный 100-летию Российского джаза. Впервые я вышла на сцену легендарного театра и сказать, что я волновалась – не сказать ничего… Трепет невероятный… Все замечательно прошло», – поделилась звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие осыпали комплиментами Долину. «Кто дизайнер этого невероятно роскошного платья?», «Прекрасно выглядите, Лариса Александровна», «Настоящая дива Большого театра», «Королева джаза», «Вы невероятная», — стали писать подписчики.