«Лиловое настроение»: Ксения Собчак в шелковом платье не скрыла выпирающий живот

Ксения Собчак является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что привыкла много работать.

Блондинка сколотила целое состояние, но не собирается останавливаться на достигнутом. Она счастлива в браке с Константином Богомоловым и всегда поддерживает его на важных мероприятиях.