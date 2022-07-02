«Лиловое настроение»: Ксения Собчак в шелковом платье не скрыла выпирающий живот

Телеведущая посетила фестиваль цветов в ГУМе. Однако ее наряд не смог замаскировать изменения в фигуре. Пользователи Сети заподозрили ее в беременности.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды

Ксения Собчак является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что привыкла много работать.

Блондинка сколотила целое состояние, но не собирается останавливаться на достигнутом. Она счастлива в браке с Константином Богомоловым и всегда поддерживает его на важных мероприятиях. 

В последнее время Собчак часто посещает разные мероприятия. Она тщательно подбирает  себе образы и все больше любит монохромные наряды. Не так давно телеведущая вышла в свет с сыном от первого брака Платоном.

А теперь Ксения отправилась в ГУМ на фестиваль цветов без сопровождения.  Она облачилась в платье из шелка лилового цвета и жакет в тон. Однако наряд подчеркнул ее изменения в фигуре. 

Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды

«Цветы – точно лучше чем некоторые люди. Лиловое настроение», – написала звезда.

Примечательно, что поклонники заподозрили ее в беременности. Некоторые также посчитали, что Собчак часто баловала себя вкусненьким на вечеринках у друзей. Но пока сама телеведущая хранит молчание и не реагирует на сплетни. «Ксюша ждет пополнения?», «Одна я вижу дивот?», «Ой, кто-то много ужинает у друзей», «Какая вы крутая», «Цвет вам к лицу», — прокомментировали кадры подписчики.

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