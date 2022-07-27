Лидер «Агаты Кристи» собрался стать депутатом: что думают об этом в Госдуме

На днях стало известно, что лидер и основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов решил стать депутатом. Кресло народного избранника он планирует занять в Городской Думе города Асбеста на Урале.
Депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что в случае победы Самойлову придется много работать.
«Вадим Самойлов сам из Асбеста. Наверное, он переживает за развитие города. На сегодняшний день Асбест не так хорошо развит. Судить, насколько Вадим Самойлов будет полезен, я не берусь.
Но мое мнение — депутаты должны быть профессиональными, разбираться в бюджетных и социальных процессах. Те люди, которые могут принести максимальную пользу своему муниципалитету», — заявил Иванов в беседе с «Абзацем».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
При этом Иванов уверен, что у Самойлова получится совмещать полномочия депутата и заниматься музыкой.