Лидер «Агаты Кристи» собрался стать депутатом: что думают об этом в Госдуме

На днях стало известно, что лидер и основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов решил стать депутатом. Кресло народного избранника он планирует занять в Городской Думе города Асбеста на Урале.

Депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что в случае победы Самойлову придется много работать.