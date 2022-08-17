Лида осталась с подружкой: как уходили из жизни звезды «Наваждения» из «Операции «Ы»

На днях на 78 году жизни умер радиолюбитель Костя, актер Виктор Зозулин, из «Наваждения» фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

На данный момент в живых из картины остались только студентка Лида в исполнении актрисы Натальи Селезневой и ее подруга Ира, заснувшая в трамвае. Роль сыграла актриса Людмила Ковалец. Остальных актеров, к сожалению, уже нет в живых.

Так, актер Владимир Раутбарт, сыгравший профессора, умер самым первым в возрасте сорока лет в 1969 году спустя четыре года после выхода на экраны фильма. Причиной смерти стал разрыв аорты.

Актер Виктор Павлов, сыгравший Дуба — студента со скрытой рацией, — ушел из жизни в 2006 году. Ему было 65 лет. Причиной смерти стал инсульт и сердечная недостаточность.