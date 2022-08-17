Лида осталась с подружкой: как уходили из жизни звезды «Наваждения» из «Операции «Ы»

На днях на 78 году жизни умер радиолюбитель Костя, актер Виктор Зозулин, из «Наваждения» фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
На данный момент в живых из картины остались только студентка Лида в исполнении актрисы Натальи Селезневой и ее подруга Ира, заснувшая в трамвае. Роль сыграла актриса Людмила Ковалец. Остальных актеров, к сожалению, уже нет в живых.
Так, актер Владимир Раутбарт, сыгравший профессора, умер самым первым в возрасте сорока лет в 1969 году спустя четыре года после выхода на экраны фильма. Причиной смерти стал разрыв аорты.
Актер Виктор Павлов, сыгравший Дуба — студента со скрытой рацией, — ушел из жизни в 2006 году. Ему было 65 лет. Причиной смерти стал инсульт и сердечная недостаточность.
Наталья Селезнева. Фото: Global Look Press
Актер Валерий Носик, суеверный студент-картежник, прожил недолгую жизнь. Он умер в 54 года от сердечного приступа.
Актер Георгий Георгиу, хозяин злобного боксера Рекса, умер в 1991 году возрасте 75 лет. Причина смерти неизвестна. Похоронен на Даниловском кладбище.
Актриса Наталья Гицерот, сыгравшая хозяйку злобного боксера Рекса, умерла в том же 1991 году. Ей было 76 лет. Ее также похоронили на Даниловском кладбище.
Пожалуй, самая загадочная смерть у актрисы Зои Федоровой. Она сыграла тетю Зою, соседку Лиды. Актриса была убита в 1981 году у себя в квартире при невыясненных обстоятельствах. Убийство осталось нераскрытым. Следствие прорабатывало ее возможную причастность к так называемой «бриллиантовой мафии», но фактов выявлено не было. По другой версии, это убийство было организовано КГБ. Ей был 71 год.
Актер Сергей Жирнов, приятель Шурика, познакомивший его с Лидой, умер в 2007 году. Кремирован, урна с прахом захоронена в колумбарии Нового Донского кладбища. Ему было 67 лет.
Наконец, главный герой Шурик в исполнении актера Александра Демьяненко умер в 1999 году. Ему было 62 года. Причиной смерти стал отек легких, вызванный коронарной болезнью сердца.