«Лицо умыла?»: Высоцкая в лосинах в облипку ошеломила чересчур худенькими ножками

Юлия Высоцкая в одном из своих интервью призналась, что она никогда не ела фастфуд в ресторанах быстрого питания. Зато ее сын Петя, по признанию режиссера Андрея Кончаловского, может съесть бургер и другую еду в подобных заведениях общепита.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Телеведущая следит за своей фигурой, стараясь не переедать. К тому же, вместе с 85-летним мужем Юлия Высоцкая увлекается скандинавской ходьбой и не пропускает тренировки в спортзале.

На свежем фото Юлия засняла себя во время разминки, слегка потянув ногу. При этом актриса засветила стройную фигуру, примерив олимпийку и лосины в облипку. Многие обратили внимание, какие худенькие ножки у жены режиссера. На селфи Высоцкая позировала без макияжа. «Спросонья и сразу на йогу?», «Главное — спортивная форма», «Стройняшка», «Лицо умыла?», «Как-то осунулась», — стали писать фолловеры.