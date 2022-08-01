«Лицо некрасивое, черепушка светится»: Миро разнесла Бузову, изгалявшуюся на яхте

Лена Миро даже пожалела Ольгу Бузову.
Ольга Бузова.

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ольга Бузова зачастила показывать свое тело и особенно пятую точку в социальных сетях. Блогер Лена Миро считает, что ей пора с этим завязывать.

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А когда увидела Бузову, позирующей на яхте, и вовсе обомлела.

«Движения неуклюжие. Топает как дровосек, не знает бедная, куда деть бестолковые руки. Лицо некрасивое, но какое-то озабоченное, что ли.

Три кило пришитой, спутанной волосни вырывают с корнем оставшиеся на черепушке волосенки. Черепушка при этом уже немного светится», — написала Миро в ЖЖ.

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Блогеру также показалось, что Ольга Бузова неуверенно стоит на ногах. И заметила, что знает причину этого.

Лена Миро даже пожалела звезду, заметив, что дальше будет только хуже, если за ум не взяться.

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