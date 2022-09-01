«Лицо 1 сентября»: Бородина посмеялась над младшей дочкой

Телеведущая засняла наследницу по дороге в школу.
Ксения Бородина. Фото: соцсети

Ксения Бородина. Фото: соцсети

Младшая дочь Ксении Бородиной, шестилетняя Теона, пока не ходит в школу. Правда, в этом году девочка начала посещать подготовительные занятия, поэтому 1 сентября ей тоже пришлось отправиться на линейку.

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Телеведущая запечатлела наследницу в машине по дорогу в школу. Судя по хмурому выражению лица, перспектива рано вставать и ехать на учебу пришлась Теоне не по душе.

«Лицо 1 сентября», — пошутила Ксения, опубликовав видео с дочкой в Telegram.

Также Бородина обратилась к поклонникам.

«Я календарь переверну и снова первый день осени. Пусть эти дни будут незабываемыми, интересными и продуктивными. Пусть сбудутся мечты и желания», — написала ведущая «Дома-2».

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