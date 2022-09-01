«Лицо 1 сентября»: Бородина посмеялась над младшей дочкой

Младшая дочь Ксении Бородиной, шестилетняя Теона, пока не ходит в школу. Правда, в этом году девочка начала посещать подготовительные занятия, поэтому 1 сентября ей тоже пришлось отправиться на линейку.

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Телеведущая запечатлела наследницу в машине по дорогу в школу. Судя по хмурому выражению лица, перспектива рано вставать и ехать на учебу пришлась Теоне не по душе.