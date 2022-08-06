То ли юбка, то ли белье: Клава Кока в сомнительном наряде появилась в Лас-Вегасе

Певица Клава Кока продолжает свой трип по США, куда улетела в конце июля в отпуск. Звезда уже встретилась с эмигрантами из группы Little Big, полюбовалась видами на Большой каньон. А в пятницу отправилась в Лас-Вегас.

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На улицах Города грехов Клава Кока появилась в оригинальном наряде. Оранжевый топ с хлипкой перемычкой привлекает внимание к зоне декольте, а с ним спорит мини-юбка, больше похожая на выставленное напоказ нижнее белье, поднятое до линии талии. Звезда запечатлелась на фоне ночного Лас-Вегаса, снимок у подписчиков вызвал массу эмоций – ими они поделились в комментариях.