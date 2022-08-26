То ли платье, то ли нижнее белье: Севастьянова в кружевном бюстье появилась на людях

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова все лето живет в Монако. Красавица улетела туда сразу после финала шоу «Звезды в Африке» на ТНТ, в котором принимала участие. В королевстве красотка регулярно выходит в свет и не забывает общаться с подписчиками в соцсетях.

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На этот раз Севастьянова показала свой новый наряд для похода в ресторан. Это платье-бюстье, больше похожее на нижнее белье, чем на одежу. Корсет и полупрозрачное кружево подчеркнули красоту фигуры звезды, сделав декольте Каролины еще более соблазнительным и откровенным.