То ли мама, то ли бабушка: Пугачева в черном кардигане до пят и белых кроссовках вышла прогуляться с детьми и мужем в Юрмале

Алла Пугачева и Максим Галкин некоторое время назад из жаркого Израиля перебрались в более прохладную Юрмалу.

По вечерам звездное семейство выходит на прогулки в полном составе. В микроблоге Максим Галкин поделился видео, на котором запечатлел фрагмент такого променада.

Алла Пугачева в Юрмале одевается очень тепло. В кадре она предстала в уютном черном кардигане до пят и белых кроссовках. Наряд Алла Борисовна дополнила массивным украшением.

Рядом с Примадонной в кадре — дети Гарри и Лиза. Близнецы тоже одеты тепло.

Последним в кадр вошел Максим Галкин.