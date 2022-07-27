То ли мама, то ли бабушка: Пугачева в черном кардигане до пят и белых кроссовках вышла прогуляться с детьми и мужем в Юрмале

Алла Пугачева и Максим Галкин некоторое время назад из жаркого Израиля перебрались в более прохладную Юрмалу.
По вечерам звездное семейство выходит на прогулки в полном составе. В микроблоге Максим Галкин поделился видео, на котором запечатлел фрагмент такого променада.
Алла Пугачева в Юрмале одевается очень тепло. В кадре она предстала в уютном черном кардигане до пят и белых кроссовках. Наряд Алла Борисовна дополнила массивным украшением.
Рядом с Примадонной в кадре — дети Гарри и Лиза. Близнецы тоже одеты тепло.
Последним в кадр вошел Максим Галкин.
«А куда это вы без меня?» — притормозил Максим Галкин домочадцев.
«А мы думали, ты с нами. Ты куда-то отстал», — отчитала его Алла Борисовна.
«Пошел!» — объявил Максим Галкин.
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Поклонники восхитились прекрасным семейством, но вместе с тем и отметили, что непонятно, кто это гуляет с детьми — то ли мама, то ли бабушка.