Лежит в закрытом гробу: в Ярославле прощаются с погибшим Сергеем Пускепалисом

В Ярославле в этот четверг, 22 сентября, проходит церемония прощания с погибшим актером и режиссером Сергеем Пускепалисом.

Хоронят известного артиста в закрытом гробу.

Церемония прощания с Сергеем Пускепалисом проводится в большом зрительном зале Первого русского театра в Ярославле — с 2019 года Сергей Пускепалис был его художественным руководителем.

Почтить память покойного пришли его поклонники, руководители города, близкие. На церемонии были замечены жена Сергея Пускепалиса Елена и сын Глеб.

«Брат, товарищ, мы дружны были с самого детства, мы росли в детстве. Он всегда был для меня в жизни ориентиром. Это мой старший брат. Самый надежный, самый правдивый, самый честный. Когда я что-то не понимал в жизни, я всегда звонил Сергею. Это всегда было какое-то чудо, он говорил: «Делай так и так», — сказал на церемонии прощания директор театра Герман Громов.

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Напомним, 56-летний Сергей Пускепалис погиб 20 сентября в результате ДТП на трассе в Ярославской области. Похоронен артист будет 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края рядом с родителями.

По материалам 76.RU.