«Он лежит в психиатрической больнице»: что Разин рассказывал об «убийце Шатунова»

Как отмечал Разин, просто этого человека накрыла волна популярности и зависти. «Пистолет он украл у соседа-милиционера. Он хотел целенаправленно убить Юру Шатунова», - замечал Разин.

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Напомним, что Михаила Сухомлинова застрелили в возрасте 19 лет. Это случилось около дома Шатунова.