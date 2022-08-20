«Он лежит в психиатрической больнице»: что Разин рассказывал об «убийце Шатунова»

Продюсер Андрей Разин в фильме «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая» рассказывал о безумном фанате, который хотел застрелить музыканта Юрия Шатунова, но по ошибке убил клавишника Михаила Сухомлинова.
«Хотели убить Юру Шатунова, а попали в Мишу. К убийце я приходил к этому. Он лежит в психиатрической больнице пожизненно в интернате для душевнобольных. Я с ним разговаривал. Он не осознавал, что делал».
Как отмечал Разин, просто этого человека накрыла волна популярности и зависти. «Пистолет он украл у соседа-милиционера. Он хотел целенаправленно убить Юру Шатунова», - замечал Разин.
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Напомним, что Михаила Сухомлинова застрелили в возрасте 19 лет. Это случилось около дома Шатунова.